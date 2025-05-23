Бывшая четвертая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Французская теннисистка Каролин Гарсия объявила, что завершает свою профессиональную карьеру.

"Дорогой теннис, пора прощаться.

После 15 лет выступлений на высшем уровне и более 25 лет, в течение которых почти каждая секунда моей жизни была посвящена тебе, я чувствую, что готова начать новый этап. Мое теннисное путешествие не всегда было простым. С детства теннис означал для меня нечто большее, чем просто победы и поражения. Это была любовь или ненависть, радость или злоба. И все же, я глубоко благодарна за этот путь – за все то, что теннис мне дал, за то, какой сильной, страстной и трудолюбивой женщиной он помог мне стать. Но теперь пора двигаться дальше. Мое тело и мои личные цели требуют этого.

Но это еще не конец. Осталось несколько турниров. Первый – дома, на Ролан Гаррос. Это будет мое 14-е подряд участие... и последнее. Так что всем, кто будет рядом в эти недели: давайте встретимся еще раз. Чтобы мечтать. И сражаться вместе. В ближайшие дни я обязательно расскажу больше о том, что ждет меня впереди. Но сейчас я хочу просто прожить эти последние недели в туре по-настоящему, в полной мере.

Благодарю вас за поддержку. Увидимся на корте" – написала Каролин.

Напомним, что в активе Гарсии за время ее выступлений 11 одиночных и 8 парных титулов на уровне WTA.