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Ига Швёнтек: Нелегко всё время быть в центре внимания
Есть и вторая сторона медали
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своём отношении к частому общению со СМИ.
"Я интроверт, да, но я понимала, что если захочу играть в теннис на высоком уровне, то стану знаменитой. Знала, что у меня будет много обязанностей, что буду давать много интервью. В каком-то смысле я научилась любить это, разговаривать с людьми, потому что это позволяет мне выражать свою точку зрения.
Да, не всегда легко открываться, иногда приходится объясняться. Нелегко всё время быть в центре внимания, особенно после поражения, когда хочется спрятаться. Но это часть работы", — приводит слова Швёнтек We love tennis.
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