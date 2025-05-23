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Ига Швёнтек: Нелегко всё время быть в центре внимания

Теннис

Есть и вторая сторона медали

Ига Швёнтек: Нелегко всё время быть в центре внимания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своём отношении к частому общению со СМИ.

"Я интроверт, да, но я понимала, что если захочу играть в теннис на высоком уровне, то стану знаменитой. Знала, что у меня будет много обязанностей, что буду давать много интервью. В каком-то смысле я научилась любить это, разговаривать с людьми, потому что это позволяет мне выражать свою точку зрения.

Да, не всегда легко открываться, иногда приходится объясняться. Нелегко всё время быть в центре внимания, особенно после поражения, когда хочется спрятаться. Но это часть работы", — приводит слова Швёнтек We love tennis.

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