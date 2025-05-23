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Соболева вышла в основную сетку Roland Garros-2025
Супер, так держать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №230) победила в финальном матче квалификации на турнир серии Grand Slam – Открытый чемпионат Франции. Наша спортсменка одолела представительницу Великобритании Франческу Джонс (WTA №113).
Счет матча 2-1 (6-0; 0-6; 6-2). В активе Соболевой 1 подача на вылет, 29 виннеров, 7 из 7 реализованных брейки, а в пассиве – 22 невынужденных и 2 двойных ошибок.
Это была вторая очная встреча между теннисистками, счет стал 1-1. Для Анастасии этот Grand Slam станет первым в ее профессиональной карьере.
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