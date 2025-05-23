Соболева вышла в основную сетку Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №230) победила в финальном матче квалификации на турнир серии Grand Slam – Открытый чемпионат Франции. Наша спортсменка одолела представительницу Великобритании Франческу Джонс (WTA №113).

Счет матча 2-1 (6-0; 0-6; 6-2) . В активе Соболевой 1 подача на вылет, 29 виннеров, 7 из 7 реализованных брейки, а в пассиве – 22 невынужденных и 2 двойных ошибок.

Это была вторая очная встреча между теннисистками, счет стал 1-1. Для Анастасии этот Grand Slam станет первым в ее профессиональной карьере.