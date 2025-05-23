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Первая ракетка Польши впервые с 2024 года вышел в финал турнира АТР

Теннис
Обновлено

Долгожданная победа

Первая ракетка Польши впервые с 2024 года вышел в финал турнира АТР

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский теннисист 31-я ракетка мира Хуберт Хуркач впервые с июня прошлого года вышел в финал турнира под эгидой АТР. Сегодня, 23 мая, в 1/2 финала соревнований АТР-250 в Женеве (Швейцария) он обыграл представителя Австрии Себастьяна Офнера (128-я строчка рейтинга).

Женева. 1/2 финала

Хуберт Хуркач — Себастьян Офнер 6:3, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. За это время Хуркач реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил семь подач навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Офнер выполнил одну подачу навылет и допустил три двойные ошибки.

До этого момента Хуркач выходил в финал турнира АТР-500 в Галле (Германия), где 23 июня 2024 года уступил итальянцу Яннику Синнеру.

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