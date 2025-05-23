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Белинда Бенчич снялась с Ролан Гаррос

Теннис

Теннисистка не сможет сыграть на турнире

Белинда Бенчич снялась с Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич снялась с Открытого чемпионата Франции — 2025 из-за обострившейся травмы руки. Об этом спортсменка написала в социальных сетях.

"К сожалению, я пропущу "Ролан Гаррос" в этом году. Всего два дня назад, во время утренней тренировки, у меня усугубилась травма руки, из-за которой я была вынуждена сняться с турнира в Риме.

Хорошая новость заключается в том, что двух недель полного отдыха будет достаточно, чтобы полностью восстановиться и залечить травму. Я сделаю всё возможное в этот период, чтобы ускорить процесс, и надеюсь, что мы скоро увидимся на травяных кортах!" — написала спортсменка в социальных сетях.

На старте "Ролан Гаррос" — 2025 Белинда Бенчич должна была сыграть с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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Белинда Бенчич
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