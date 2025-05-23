Ролан Гаррос-2025 получит украинскую аудиодорожку

Медиасервис MEGOGO впервые обеспечит украинскую аудиодорожку на каналах Eurosport для турнира Ролан Гаррос-2025 в рамках сотрудничества с Warner Bros. Discovery.

Основная сетка нынешнего розыгрыша престижного турнира Большого шлема стартует 25 мая и продлится до 8 июня. В Украине за ходом соревнований можно будет следить на линейных телеканалах Eurosport.

В этом году Ролан Гаррос, который будет транслироваться на каналах Eurosport, впервые получит украинскую комментаторскую дорожку в рамках сотрудничества MEGOGO и Warner Bros. Discovery. В течение первой недели трансляции на украинском можно будет посмотреть преимущественно на телеканале Eurosport 2. Начиная со второй недели, Ролан Гаррос будут транслировать каналы Eurosport 1 и Eurosport 2.

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В случае, если поединки с участием украинских теннисисток не попадают в программу каналов Eurosport 1 и Eurosport 2, медиасервис MEGOGO покажет их эксклюзивно на собственной платформе с украиноязычным комментатором в подразделениях "Теннис" и "Discovery+".

Комментировать матчи Ролан Гаррос на украинском будут Екатерина Зинченко, Александр Черненко, Евгений Смертенко, Дарья Кузнецова и Евгений Перестенко.

В основной сетке Ролан Гаррос сыграют как минимум 7 украинок. Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Анастасия Соболева выступят только в одиночном разряде. Марта Костюк и Даяна Ястремская будут соревноваться как в одиночном, так и в парном разрядах. Людмила и Надежда Киченок сыграют в парах.