Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира Ролан Гаррос-2025 в одиночном разряде среди женщин. Участие в главной сетке соревнований примут пять представительниц Украины, которые уже узнали своих соперниц в первом раунде.

Матчи украинских теннисисток:

Элина Свитолина (№13 посева) встретится с Зайнеп Сонмез из Турции.

Марта Костюк (№26) сыграет против чешской квалификантки Сары Бейлек.

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Даяна Ястремская начнет турнир матчем против Дестани Аявы из Австралии, которая получила wild card.

Ангелина Калинина будет противостоять представительнице Армении Элине Аванесян.

Анастасия Соболева, которая преодолела квалификацию, встретится с 11-й сеяной Дианой Шнайдер.

Первый раунд Ролан Гаррос-2025 стартует в воскресенье, 25 мая, а финалы турнира состоятся 7 июня. Соревнования традиционно пройдут на грунтовых кортах Парижа.