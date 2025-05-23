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Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
У украинок хорошие шансы на выход в следующий круг соревнований
Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира Ролан Гаррос-2025 в одиночном разряде среди женщин. Участие в главной сетке соревнований примут пять представительниц Украины, которые уже узнали своих соперниц в первом раунде.
Матчи украинских теннисисток:
Элина Свитолина (№13 посева) встретится с Зайнеп Сонмез из Турции.
Марта Костюк (№26) сыграет против чешской квалификантки Сары Бейлек.
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Даяна Ястремская начнет турнир матчем против Дестани Аявы из Австралии, которая получила wild card.
Ангелина Калинина будет противостоять представительнице Армении Элине Аванесян.
Анастасия Соболева, которая преодолела квалификацию, встретится с 11-й сеяной Дианой Шнайдер.
Первый раунд Ролан Гаррос-2025 стартует в воскресенье, 25 мая, а финалы турнира состоятся 7 июня. Соревнования традиционно пройдут на грунтовых кортах Парижа.
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