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Новак Джокович вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве
Серб добыл тяжелую победу
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В полуфинале он обыграл 90-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри.
Женева. 1/2 финала
Новак Джокович — Кэмерон Норри 6:4, 6:7 (6:8), 6:1
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Джокович 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Норри три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
За титул Новак Джокович поспорит с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.
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