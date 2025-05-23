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Новак Джокович вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве

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Серб добыл тяжелую победу

Новак Джокович вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В полуфинале он обыграл 90-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри.

Женева. 1/2 финала

Новак Джокович — Кэмерон Норри 6:4, 6:7 (6:8), 6:1

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. В её рамках Джокович 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Норри три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За титул Новак Джокович поспорит с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

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