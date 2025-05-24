Ястремская рассказала о смене тренерского штаба перед Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) рассказала о своем самочувствии перед стартом Открытого чемпионата Франции и прокомментировала сотрудничество с новым тренером. Слова спортсменки цитирует БТУ:

"В Штутгарте мне было не по себе еще до матча, я этот промежуток вычеркнула вообще. В матче с Коко, и с Настей до определенного момента я показывала хороший уровень игры и это то, чего я стараюсь достигнуть – удерживать этот уровень на протяжении всего матча. Я взяла хорошие моменты со всех турниров, остальные проанализировала, и будем смотреть, как все будет складываться дальше.

Я на позитиве, несмотря на то, что были некоторые моменты, которые нужно было проработать – с ногой, кистью, не очень серьезное, но надо за этим наблюдать. К турниру я готовилась сама, так так в моей команде произошли небольшие изменения, Тренер Матис со мной на постоянной основе не мог находиться, но я по-прежнему сотрудничаю с академией Муратоглу, и тренер с четверга сейчас у меня Ману Гойсснер (работал с Даяной во время прошлогоднего Australian Open). Мы решили воссоединиться и создать такую ​​команду, чтобы взять максимум от этого сотрудничества (улыбается).

С тренером Матисом у нас очень хорошие отношения и мы сейчас обсуждаем, что если Ману не сможет со мной ездить, он мне будет помогать. Мы сейчас в процессе обсуждения всех моментов, но в целом я планирую договориться с Ману так, чтобы он смог максимум со мной ездить на турниры" – сказала Дайана.