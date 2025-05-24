  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк рассказала, с каким настроением приехала на Открытый чемпионат Франции

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк рассказала, с каким настроением приехала на Открытый чемпионат Франции

Теннис
Обновлено

Удачи, Марта

Костюк рассказала, с каким настроением приехала на Открытый чемпионат Франции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №26) поделилась ожиданиями от старта Roland Garros-2025. Ее слова цитирует БТУ:

– Марта, вы приехали на Ролан Гаррос после очень ярких турниров в Мадриде и Риме, где проигрывали только первой ракетке мира в невероятно эмоциональных поединках. Насколько вы чувствуете себя свежей и отдохнувшей после грунтовой серии? Удалось ли набрать новых эмоций и энергии на "мейджор"?

– Эти два турнира были действительно яркими! Сейчас я чувствую себя восстановленной. Мне представилась редкая в этом году возможность провести несколько дней дома, и я очень обрадовалась шансу побыть у моря, перезагрузиться и набраться сил и энергии перед "мейджором".

– Ваш первый матч в воскресенье. Как это для вас играть в этот дополнительный день, начинать "мейджор" раньше понедельника? Или это уже обычная рутина.

– Честно говоря, мы постоянно играем в разных условиях. Каждый день все может измениться: расписание, погода, обстоятельства. Поэтому нет разницы, когда начинаешь. Например, в прошлом году я тоже стартовала в воскресенье, но из-за дождя второй круг сыграла только в четверг. Было немного странно иметь почти четыре дня паузы между матчами, но это иногда случается. Поэтому я не зацикливаюсь на этом. Все равно не имею на это никакого влияния.

По теме
yellow-arrow
Ястремская рассказала о смене тренерского штаба перед Roland Garros-2025
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Доволен тем уровнем, которого достиг
yellow-arrow
Новак Джокович вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости