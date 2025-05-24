Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинка Олейникова вышла в финал турнира ITF W50 в Словении
Удачи в борьбе за титул
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №235) вышла в финал турнира серии ITF W50 в Портороже (Словения). В матче 1/2 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Аргентины Жасмин Ортенци (WTA №268).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-2), встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Для украинки этот финал станет самым рейтинговым в ее профессиональной карьере. В этом году Александра сыграла два решающих матча, а в общей сложности это будет 14-й финал для Олейниковой.
Соперница нашей спортсменки определится в противостоянии Кайса Риналдо Перссон – Каролин Вернер.
Популярное сейчас
- Фьюри дал прогноз на бой Усик-Дюбуа
- Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
- Наполи – чемпион Италии, Ингулец вылетает из УПЛ, Реал прощается с Анчелотти. Главные новости за 23 мая
- Самое смешное видео дня: Как Свитолина учила Монфиса украинские слова произносить
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены