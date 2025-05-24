Украинка Олейникова вышла в финал турнира ITF W50 в Словении

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №235) вышла в финал турнира серии ITF W50 в Портороже (Словения). В матче 1/2 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Аргентины Жасмин Ортенци (WTA №268).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) , встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Для украинки этот финал станет самым рейтинговым в ее профессиональной карьере. В этом году Александра сыграла два решающих матча, а в общей сложности это будет 14-й финал для Олейниковой.

Соперница нашей спортсменки определится в противостоянии Кайса Риналдо Перссон – Каролин Вернер.