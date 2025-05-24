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Украинки узнали первых соперниц в парной сетке Roland Garros-2025
Очень интригующие противостояния
Getty Images/Global Images Ukraine
Пять представительниц Украины заявлены в парную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису. Сегодня, 24 мая, состоялась жеребьевка первых матчей.
Людмила Киченок / София Кенин - Мая Джоинт / Оксана Калашникова
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Александра Эала / Рената Сарасуа
Надежда Киченок / Даяна Ястремская - Камилла Рахимова / Анна Сискова
Ангелина Калинина / Сюй Ифань - Тимеа Бабош / Луиза Стефани
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