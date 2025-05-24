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Алькарас рассказал о конкуренции в современном теннисе
Играть очень тяжело
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько высока сегодня конкуренция в этом виде спорта.
"В целом, топ-20, 25, 30… уровень тенниса очень высок. Мы можем это наблюдать прямо сейчас, например Меншик. Он 20-й в рейтинге, выиграл Маями. Это показывает, насколько силен сейчас топ-30. Я видел, как Саша говорил об этом, что, возможно, лет 10 назад топ-10 был гораздо сильнее. Может, и так. Но в общем-то, топ-30 сейчас действительно сильный. Сейчас у нас очень открытые сетки. Каждый может добиться хороших результатов или даже выиграть турнир. Я думаю, это действительно хорошо для тенниса" – сказал Карлос.
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