  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алькарас рассказал о конкуренции в современном теннисе

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алькарас рассказал о конкуренции в современном теннисе

Теннис
Обновлено

Играть очень тяжело

Алькарас рассказал о конкуренции в современном теннисе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас рассказал, насколько высока сегодня конкуренция в этом виде спорта.

"В целом, топ-20, 25, 30… уровень тенниса очень высок. Мы можем это наблюдать прямо сейчас, например Меншик. Он 20-й в рейтинге, выиграл Маями. Это показывает, насколько силен сейчас топ-30. Я видел, как Саша говорил об этом, что, возможно, лет 10 назад топ-10 был гораздо сильнее. Может, и так. Но в общем-то, топ-30 сейчас действительно сильный. Сейчас у нас очень открытые сетки. Каждый может добиться хороших результатов или даже выиграть турнир. Я думаю, это действительно хорошо для тенниса" – сказал Карлос.

Украинки узнали первых соперниц в парной сетке Roland Garros-2025

По теме
yellow-arrow
Украинки узнали первых соперниц в парной сетке Roland Garros-2025
yellow-arrow
Украинка Олейникова вышла в финал турнира ITF W50 в Словении
yellow-arrow
Костюк рассказала, с каким настроением приехала на Открытый чемпионат Франции
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости