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Зейнеп Сонмез - Элина Свитолина. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025
Зейнеп Сонмез - Элина Свитолина: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.05.2025 ⋊ Roland Garros-2025 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Начало единственного грунтового Шлема. В первом раунде турнира одной из первых на корт выйдет первая ракетка Украины - Элина Свитолина.
Roland Garros-2025. Первый круг (1/64 финала).
Париж. Корт имени Сюзанн Ленглен
25.05.2025. Начало – 12:00 по Киеву
Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 76) – Элина Свитолина (Украина, WTA 14)
Зейнеп Сонмез
Прошлый сезон Сонмез закончила на мажорной ноте, взяв свой первый титул на уровне WTA в карьере - пятисотник в Мериде (хоть и состав на нем явно не соответствовал статусу турнира).
Однако, выданные ожидания Зейнеп явно не оправдывает. Трофей турчанка свой не защитила (в этом году WTAМерида500 прошел раньше, чем в прошлом), и все остальные ее результаты оставляют желать лучшего.
На первом Шлеме в виде Australian Open Сонмез сразу вылетела из основной сетки от менее низкоранговой хозяйки корта Гибсон, а из всех Мастерсов года прошла квалификацию лишь единожды - в Мадриде. Но и там ее сразу легко остановила Бенчич (0:6, 2:6).
Перед Roland Garros Зейнеп выступила на турнире в Рабате, где неожиданно прошла Бронзетти, но уже в следующем круге потерпела поражение от 35-летней Севастовой.
Элина Свитолина
Вылетев летом прошлого года из-за травмы, Элина вновь развеяла все сомнения критиков и крайне успешно вернулась в тур.
В нынешнем сезоне Свитолина трижды останавливалась на больших турнирах только из-за будущих чемпионок: на Australian Open - от Киз, в Индиан-Уэллсе - от Андреевой, в Мадриде - от Соболенко.
Помимо вышеуказанного поражения в столице Испании представительница Украины на грунте выиграла два своих матча за национальную сборную, завоевала турнир в Руане и дошла до четвертьфинала Мастерса в Риме, где только на решающем тай-брейке уступила Стирнз. Итого - 12 выигранных поединков из 14 возможных на самом медленном теннисном покрытии.
Судя по результатам жеребьевки, у Элины есть достаточно высокие шансы повторить свой прошлогодний результат на Roland Garros в виде четвертого круга.
Личные встречи
Ранее теннисистки не провели между собой ни одного матча.
Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина. Ставки и коэффициенты
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Зейнеп Сонмез – Элина Свитолина. Прогноз от UA-Футбол
Пока что соперницы находятся на совершенно разном уровне, так что вряд ли Свитолина позволит представительнице Турции навязать хоть какую-либо борьбу.
Наш прогноз - тотал геймов меньше (17,5) за 2,39.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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