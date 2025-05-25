Даяна Ястремская - Дестани Аява. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская начинает свой путь на парижских кортах с соперницей из середины второй сотни мирового рейтинга - Дестани Аявой.

Roland Garros-2025. Первый круг (1/64 финала)

Париж. Корт №9.

25.05.2025. Начало – не ранее 13:30 по Киеву

Даяна Ястремская (Украина, WTA 48) - Дестани Аява (Австралия, WTA 155)

Даяна Ястремская

Хоть и результатами Даяна с начала года не блещет, но в игровом аспекте она мало в чем отстает от последних сеяных Roland Garros.

Если взглянуть на пути Ястремской на турнирах, можно сразу отметить главный факт - неудачные жребии. Два матча со Швентек и по одному с Рыбакиной и Гауфф на ранних стадиях в 2025-м - яркое тому подтверждение.





Перед стартом второго Шлема украинка дала комментарий, в котором рассказала о возвращении в свой штаб старого тренера:

"Я на позитиве, несмотря на то что были некоторые моменты которые нужно было проработать — с ногой, кистью, не что-то очень серьезное, но нужно за этим наблюдать. К Ролан Гаррос я готовилась сама, так так в моей команде произошли небольшие перемены. Тренер с четверга сейчас у меня Ману Гойсснер. Мы решили воссоединиться, и создать такую команду, чтобы взять максимум от этого сотрудничества".

С Гойсснером Ястремская ранее работала в 2024 году. Под руководством этого специалиста Даяна дошла до полуфинала Australian Open, что является ее наибольшим достижением в карьере.

Дестани Аява

Как и для большинства выходцев из Австралии, грунт является для Аявы наиболее неудобным покрытием.

Причем, особых усилий его освоить Дестани и не прилагает. Весь грунтовый сезон она сознательно пропустила, а в основную сетку Roland Garros попала лишь благодаря полученному wild-card.





Еще несколько лет Аяву считали одной из надежд австралийского тенниса, но к своим 25 годам она это звание не оправдала. Возможно, большую роль играют и психологические проблемы Дестани - в начале года она призналась, что боролась с пограничным расстройством личности.

Начиная с марта Аява провела лишь 5 матчей на Челленджерах, и проиграла из них 4, что явно свидетельствует об ее ужасной форме.

Личные встречи

Предстоящий матч станет первым очным противостояним для теннисисток.

Даяна Ястремская - Дестани Аява. Ставки и коэффициенты

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Даяна Ястремская - Дестани Аява. Прогноз от UA-Футбол

Глядя на игровые кондиции австралийски, практически нет сомнений в легкой победе Даяны.

Наш прогноз - 2:0 по сетам в пользу Ястремской и индивидуальный тотал Аявы по геймам (меньше 7,5) с общим коэффициентом 2,34.