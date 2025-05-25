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Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025

Теннис
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Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Прогноз и анонс матча ⋉ 25.05.2025 ⋊ Roland Garros-2025 на UA-Футбол

Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый выход в основную сетку турнира Большого Шлема для Анастасии Соболевой. Есть ли шансы у 21-летней украинки навязать борьбу 12-й ракетке мира?

Roland Garros-2025. Первый круг (1/64 финала).

Париж. Корт №14.

25.05.2025. Начало – не ранее 14:00 по Киеву

Содержание

Анастасия Соболева (Украина, WTA 256) - Диана Шнайдер (WTA 12)

Анастасия Соболева

По качеству игры Анастасия проводит, возможно, свой лучший турнир в жизни. Конкурентом здесь может выступить разве что прошлогодний пятисотник в Гамбурге.

В квалификации Roland Garros Соболева разгромила иногда заходящую в топ-100 Дарт, не испытала особых проблем с Белгравер и прошла 22-ю сеяную этой стадии Джонс.

Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025 - изображение 1

В принципе, неудивительно, что именно на грунтовом Шлеме Анастасия впервые пробилась в основу. Пока именно на этом покрытии она проводит большую часть своих матчей в карьере.

В этом сезоне на уровне WTA украинка выступала лишь зимой, в квалификации соревнований в Брисбене и Мельбурне (Australian Open). Главной целью для Соболевой пока можно рассматривать возвращение в топ-200.

Диана Шнайдер

Завоевав в прошлом году четыре титула (три - из серии WTA250 и один - WTA500), текущую кампанию Шнайдер проводит через попытки достичь успеха на больших турнирах. Собственно, только на них она теперь и приезжает.

Хардовую часть 21-летняя теннисистка откровенно провалила, не лучшим образом адаптировалась к грунту, но последние Мастерсы в Мадриде и Риме в актив она себе может занести. В Испании она чуть не выбила действующую чемпионку Швёнтек, а в Риме - будущую обладательницу главного трофея Паолини.

Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025 - изображение 2

Далее Шнайдер предстоит защищать кучу очков, так что для обеспечения "подушки безопасности" на Roland Garros она будет изо всех пытаться выступить как можно лучше. Впрочем, такое давление может сыграть и злую шутку.

Личные встречи

Девушки встречались на корте лишь один раз. В 21-м году в двух сетах на турнире ITF в Анталье победила Шнайдер.

Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Ставки и коэффициенты

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Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Прогноз от UA-Футбол

К сожалению, оказать серьезное сопротивление Анастасие может помочь только супернастрой или не самая лучшая форма соперницы (в идеале - оба фактора).

Наш прогноз - тотал геймов больше 18,5 (нет) с коэффициентом 1,70.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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