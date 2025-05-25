Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025

Первый выход в основную сетку турнира Большого Шлема для Анастасии Соболевой. Есть ли шансы у 21-летней украинки навязать борьбу 12-й ракетке мира?

Roland Garros-2025. Первый круг (1/64 финала).

Париж. Корт №14.

25.05.2025. Начало – не ранее 14:00 по Киеву

Анастасия Соболева (Украина, WTA 256) - Диана Шнайдер (WTA 12)

Анастасия Соболева

По качеству игры Анастасия проводит, возможно, свой лучший турнир в жизни. Конкурентом здесь может выступить разве что прошлогодний пятисотник в Гамбурге.

В квалификации Roland Garros Соболева разгромила иногда заходящую в топ-100 Дарт, не испытала особых проблем с Белгравер и прошла 22-ю сеяную этой стадии Джонс.





В принципе, неудивительно, что именно на грунтовом Шлеме Анастасия впервые пробилась в основу. Пока именно на этом покрытии она проводит большую часть своих матчей в карьере.

В этом сезоне на уровне WTA украинка выступала лишь зимой, в квалификации соревнований в Брисбене и Мельбурне (Australian Open). Главной целью для Соболевой пока можно рассматривать возвращение в топ-200.

Диана Шнайдер

Завоевав в прошлом году четыре титула (три - из серии WTA250 и один - WTA500), текущую кампанию Шнайдер проводит через попытки достичь успеха на больших турнирах. Собственно, только на них она теперь и приезжает.

Хардовую часть 21-летняя теннисистка откровенно провалила, не лучшим образом адаптировалась к грунту, но последние Мастерсы в Мадриде и Риме в актив она себе может занести. В Испании она чуть не выбила действующую чемпионку Швёнтек, а в Риме - будущую обладательницу главного трофея Паолини.





Далее Шнайдер предстоит защищать кучу очков, так что для обеспечения "подушки безопасности" на Roland Garros она будет изо всех пытаться выступить как можно лучше. Впрочем, такое давление может сыграть и злую шутку.

Личные встречи

Девушки встречались на корте лишь один раз. В 21-м году в двух сетах на турнире ITF в Анталье победила Шнайдер.

Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Ставки и коэффициенты

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Анастасия Соболева - Диана Шнайдер. Прогноз от UA-Футбол

К сожалению, оказать серьезное сопротивление Анастасие может помочь только супернастрой или не самая лучшая форма соперницы (в идеале - оба фактора).

Наш прогноз - тотал геймов больше 18,5 (нет) с коэффициентом 1,70.