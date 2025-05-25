Пять украинок сыграют на Ролан Гаррос-2025: оцениваем шансы наших девушек

В воскресенье, 25 мая, во Франции стартует 124-й розыгрыш второго в этом году турнира серии Большого шлема Ролан Гаррос-2025. В этом году на парижских кортах нас ожидает достаточно много интересных интриг. Например, защитит ли титул Карлос Алькарас, сможет ли Ига Свьонтек преодолеть свой затяжной кризис на любимом грунте, останется ли Янник Синнер первой ракеткой мира после турнира?

Но нас с вами, само собой, больше всего интересуют интриги связанные с украинским теннисом. В основную сетку соревнований пробились сразу несколько украинок, что сделает следующие две недели особенно интересными. В одиночном разряде Украину представят пять теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Анастасия Соболева. Сегодня мы разберемся с тем, в какой форме наши девушки подходят к Открытому Чемпионату Франции и кто из них имеет больше шансов, чтобы приятно поразить фанатов.

Даяна Ястремская

В 2025 году Ястремская демонстрирует нестабильные результаты. Среди реальных успехов можно отметить лишь финал в австрийском Линце. Не очень изменилась ситуация и на грунтовом этапе сезона. Например, на недавнем турнире WTA-1000 в Риме она уступила Анастасии Потаповой уже в первом раунде (6:2, 6:7(6), 3:6). И это несмотря на то, что в начале второго сета украинка имела преимущество 3:0.

В Мадриде Даяна с трудом, но все же прошла первый круг, однако затем уступила второй ракетке мира Коко Гауфф. Американка, кстати, стала финалисткой того турнира, поэтому тот факт, что Ястремская забрала у нее один сет, уступив не "в сухую", является хорошим знаком. В Штутгарте же Даяна безупречно прошла квалификацию, но уже в первом круге снялась по ходу матча с Аленой Остапенко.

Очевидно, такая турбулентность в результатах не устраивает и саму украинку, поэтому перед стартом Ролан Гаррос Ястремская сообщила об изменениях в команде и отметила, что готовилась к турниру самостоятельно.

В этом году она начнет свой путь на РГ матчем против австралийки Дестани Айаво, которая получила wild card. Это будет уже шестое выступление Ястремской на Ролан Гаррос, ее лучший результат это третий круг в 2024 году.

Ангелина Калинина

Калинина не подходит к турниру в Париже в своей лучшей форме. Из-за игрового спада и многочисленных травм она серьезно потеряла позиции в мировом рейтинге, а на большинстве из последних турниров прекращала борьбу уже в первых раундах. Исключениями стали лишь соревнования в Руане и Мериде, где украинка выиграла по одному матчу. Последний раз Калинина выигрывала два поединка подряд на одном турнире еще в феврале, когда добралась до четвертьфинала турнира в румынском Клуже. Ну а лучшим моментом для Ангелины в этом году стало январское соревнование в австралийском Брисбене, где удалось пробиться до полуфинала.

Конечно, учитывая такой затяжной спад, трудно будет ждать от Калининой больших побед в Париже, но она все же любит играть на грунте, поэтому списывать ее со счетов точно не стоит, тем более, что в первом раунде она сыграет с Элиной Аванесян (Армения), которая тоже находится в далеко не лучших кондициях, вылетая из начальных стадий на всех последних турнирах. Хорошая возможность для Калининой, чтобы хорошо начать соревнования и вернуть себе уверенность.

Элина Свитолина

Элина показывает классный теннис, а главное классные результаты в этом году. И что важно для нашей сегодняшней темы - именно на грунте она вошла в свои оптимальные кондиции. В апреле Элина выиграла титул в Руане, не потеряв ни одного сета, а в мае закрепила свои успехи - дошла до полуфинала в Мадриде, где уступила лишь первой ракетке мира Арине Соболенко (3:6, 5:7).

Ложкой дегтя в этой бочке меда стало выступление в Риме, где Элина достаточно легко добралась до четвертьфинала, но там неожиданно вылетела от не слишком именитой американки Пейтон Стернс. Свитолина несколько раз теряла преимущество в счете и каким-то чудом отдала матч, который точно должна была бы забирать.

В поединке против Стернс Элина допускала нетипичное для себя количество невынужденных ошибок, особенно в затяжных розыгрышах. Но больше всего поразило то, что украинка периодически позволяла сопернице перехватывать инициативу, что моментами приводило к потере целых геймов.

Вполне возможно, что эти игровые проблемы могли быть следствием повреждения, ведь после турнира в Риме украинка снялась со Страсбурга и заявила, что уже начинает подготовку к Ролан Гаррос.

Логично, что из всех наших девушек именно Свитолина имеет наибольший опыт выступлений на РГ, где она даже достигала четвертьфинала четыре раза (2015, 2017, 2020, 2023). Учитывая не слишком тяжелую сетку (первый серьезный соперник (Паолини) будет ждать Свитолину только в третьем туре) мы надеемся, что украинка повторит свой лучший результат, а, возможно, и превзойдет его.

Марта Костюк

В начале нашей статьи мы говорили, что разберемся с тем, для кого этот РГ станет прорывным. Так вот, эту роль мы возлагаем именно на Костюк, которая на последних турнирах в Мадриде и Риме продемонстрировала действительно высокое качество игры.

За последний месяц она подтвердила свой статус теннисистки, которая умеет показывать свой лучший теннис в важных матчах и с сильными соперницами. На обоих вышеописанных турнирах она уверенно дошла до четвертьфиналов, почти не теряя сетов. Особенно выделялись победы над россиянками - Потаповой и Кудерметовой.

Да, оба свои четвертьфинальные матчи Марта проиграла, но проиграла их первой ракетке мира Арине Соболенко (Беларусь). Несмотря на эти поражения, Костюк навязала статусной сопернице серьезную оппозицию и имела реальные шансы на победу в обоих противостояниях. Чтобы вы понимали, насколько близкими были эти матчи, то вот вам интересный факт: три из четырех сыгранных сетов завершились на тай-брейках.

По нашему мнению, Марта Костюк подходит к Ролан Гаррос-2025 в лучшей форме среди всех украинских участниц, особенно на грунтовом покрытии. После нестабильного начала сезона Марта наконец смогла стабилизировать свою игру и показывает классный атакующий теннис.

Единственный нюанс - тяжелая сетка. Если первый раунд против Сары Бейлек из Чехии Костюк обязана преодолеть легко, во втором туре уже тяжелее - британка Радукану, но тоже задача посильная. А вот в третьем круге Марту ждет игра против лучшей теннисистки последних лет - Иги Свёнтек. Казалось бы - без шансов... но не в этом году! Полька сейчас попала в серьезный кризис и отдает матчи даже откровенно слабым теннисисткам. Почему бы Костюк не воспользоваться этой ситуацией?

Анастасия Соболева

Анастасия успешно преодолела квалификацию, благодаря этому она дебютирует в основной сетке Ролан Гаррос. Для этого ей пришлось одержать три победы подряд во время отборочных матчей. Особенно хочется отметить победу над британкой Франческо Джонс, которая шла безоговорочным фаворитом в том поединке.

Всего в 2025 году Соболева имеет баланс 12 побед и 10 поражений. Особенно классно у нее идет игра именно на грунтовом покрытии, где она одержала 10 побед при 4 поражениях.

Однако немного подвела жеребьевка. Уже в первом раунде Анастасия встретится с одиннадцатой сеяной турнира россиянкой Дианой Шнайдер. Букмекеры отдают ощутимое преимущество Шнайдер, оценивая ее шансы на победу в 91,7%, тогда как у Соболевой - 8,3%. Однако, учитывая уверенные выступления Анастасии в квалификации и принципиальность матча против теннисистки из РФ, нам точно не стоит ставить крест на Соболевой. Нет сомнений в том, что она точно поборется и навяжет ожесточенную борьбу фаворитке.

Вспомним Ролан Гаррос-2024

В прошлом году на РГ выступили сразу 9 украинок, что почти вдвое больше, чем в 2025. Увеличить наше представительство в этом году могли также Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. Снигур во втором круге проиграла аргентинке Солане Сиерре - 2:6, 2:6, а Стародубцева остановилась в шаге от основы. В финале квалификации она уступила Саре Бейлек из Чехии - 0:6, 4:6. Поражение Юлии стало особенно неприятным и даже сенсационным, ведь она была посеяна под первым номером во время матчей отбора и подходила к турниру в хорошей форме. Особенно это касается выхода в третий круг мастерса в Мадриде.

Самыми успешными украинками на Ролан Гаррос в прошлом году стали Свитолина и Костюк. Элина сумела дойти до 4-го раунда, а Костюк сыграла в полуфинале парного разряда. К слову, больше всего среди украинцев на прошлогоднем ТБШ во Франции заработала Элина - как денег, так и рейтинговых очков.

Будем надеяться, что в 2025-м наши девушки выступят лучше. Болеем за них и ждем как минимум нескольких украинок во второй неделе соревнований.