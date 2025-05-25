Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA обновили рейтинг перед стартом Roland Garros: Свитолина опускается, Костюк – поднимается
Минимальные изменения
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у американки Коко Гауфф, а ТОП-3 замыкает ее соотечественница Джессика Пегула.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и ухудшила свою позицию, переместившись с 13 на 14 место. Марта Костюк поднялась, занимая вместо 26 теперь 25-ю позицию. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, остающаяся 48-й.
81 (+5) Юлия Стародубцева
113 (-30) Ангелина Калинина
151 Дарья Снигур
217 (+18) Александра Олейникова
255 (-16) Валерия Страхова
256 (-26) Анастасия Соболева
267 (-1) Катарина Завацкая
Популярное сейчас
- Ничьи Динамо и Шахтера, трофеи Штутгарта и ПСЖ, прощание Реала с легендами и уход Пушича. Главные новости за 24 мая
- Примера. Известны все представители от Испании в еврокубках
- Актеры мирового класса. Левандовский и Щенсны устроили драку на тренировке Барселоны – ВИДЕО
- Самое смешное видео дня: Как Свитолина учила Монфиса украинские слова произносить
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства