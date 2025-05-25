WTA обновили рейтинг перед стартом Roland Garros: Свитолина опускается, Костюк – поднимается

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у американки Коко Гауфф, а ТОП-3 замыкает ее соотечественница Джессика Пегула.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и ухудшила свою позицию, переместившись с 13 на 14 место. Марта Костюк поднялась, занимая вместо 26 теперь 25-ю позицию. ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, остающаяся 48-й.

81 (+5) Юлия Стародубцева

113 (-30) Ангелина Калинина

151 Дарья Снигур

217 (+18) Александра Олейникова

255 (-16) Валерия Страхова

256 (-26) Анастасия Соболева

267 (-1) Катарина Завацкая