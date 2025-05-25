Джокович победил в финале турнира в Женеве и завоевал свой 100-й титул в карьере

Новак Джокович (АТР) победил в финале турнира серии АТР250 в Женеве (Швейцария). В решающем поединке за главный титул соревнований серб одолел представителя Польши Хуберта Хуркача (АТР №31).

Счет встречи 2-1 (5-7; 7-6; 7-6) . В активе Новака 6 подач на вылет, 24 виннера, 1 из 5 реализованный брейк, а в пассиве – 38 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Этот финал стал для Джоковича 134-м в карьере, в активе серба 100 побед. В Открытой эре в мужском туре по количеству титулов Джоковича опережают только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).