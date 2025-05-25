Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович победил в финале турнира в Женеве и завоевал свой 100-й титул в карьере
Легендарный теннисист
Фото: twitter.com
Новак Джокович (АТР) победил в финале турнира серии АТР250 в Женеве (Швейцария). В решающем поединке за главный титул соревнований серб одолел представителя Польши Хуберта Хуркача (АТР №31).
Счет встречи 2-1 (5-7; 7-6; 7-6). В активе Новака 6 подач на вылет, 24 виннера, 1 из 5 реализованный брейк, а в пассиве – 38 невынужденных и 3 двойные ошибки.
Этот финал стал для Джоковича 134-м в карьере, в активе серба 100 побед. В Открытой эре в мужском туре по количеству титулов Джоковича опережают только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).
Популярное сейчас
- Чемпионские празднования. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Колос 1:1 + награждение
- Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила
- Ничьи Динамо и Шахтера, трофеи Штутгарта и ПСЖ, прощание Реала с легендами и уход Пушича. Главные новости за 24 мая
- Карлос Алькарас назвал клуб, за который будет болеть в финале Лиги чемпионов
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства