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Свитолина разгромила Сенмез на старте Roland Garros-2025

Теннис
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Очень уверенное начало от Элины

Свитолина разгромила Сенмез на старте Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче 1/64 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Турции Зейнеп Сенмез (WTA №76).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-1). В активе Элины 2 подачи на вылет, 24 виннера, 6 из 13 реализованных брейки, 7 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 31 невынужденная и 2 двойных ошибки.

Свитолина в четырнадцатый раз играет на Roland Garros. Лучшими ее результатами на французском Grand Slam являются четвертьфиналы 2015, 2017, 2020, 2023 годов. В прошлом сезоне украинка остановилась на стадии 1/8 финала.

Для Элины это 147-й матч на турнире серии Grand Slam, 102 раза наша спортсменка побеждала. В следующем раунде Свитолина сыграет против победительницы матча Зигемунд-Бондарь.

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