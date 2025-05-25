Марта Костюк - Сара Бейлек. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025

Вторая ракетка Украины Марта Костюк сыграет первый матч на втором Шлеме года с обидчицей своей соотечественницы в квалификации.

Roland Garros-2025. Первый круг (1/64 финала).

Париж. Корт №14.

25.05.2025. Начало – не ранее 17:30 по Киеву

Марта Костюк (Украина, WTA 25) - Сара Бейлек (Чехия, WTA 188)

Марта Костюк

С января Марта уже успела потерять немалое количество очков. Украинке не удалось защитить свои прошлогодние результаты в виде четвертьфинала на Australian Open, полуфинала в Индиан Уэллсе и финала в Штутгарте. Из-за этого она покинула второй десяток рейтинга, и закрепилась в середине третьего.





Все шансы поправить свое положение по итогам Roland Garros у Костюк есть. В прошлом сезоне 22-летняя теннисистка остановилась на стадии второго круга, а в этом, судя по жеребьевке, как минимум, до третьего труда ей не составит дойти. А вот дальше будет крайне сложно, конечно...

В течение грунтового сезона Марта показала высокий уровень игры, и поэтому многие эксперты записывают ее в число "темных лошадок" Roland Garros. На Мастерсах в Мадриде и Риме достаточно уверенно справлялась с низкоранговыми соперницами (не считая Касаткиной) и, несмотря на поражения, навязывала серьезную борьбу первой ракетке мира Соболенко.

Сара Бейлек

Показав свой лучший результат в карьере в виде достижения 114-й строчки рейтинга, Бейлек значительно в нем опустилась после турнира в Мадриде. Там 19-летняя чешка не сумела защитить четвертый круг.

К квалификации Roland Garros Сара подходила явно не в лучшей форме, поэтому ее выход в основную сетку можно назвать мини-сенсацией. В первом поединке она легко прошла 34-летнюю Бартель, далее вырвала победу в триллере с Шибахарой, и в конце сенсационно разгромила четвертую ракетку Украины Стародубцеву (6:0, 6:4).





Для Бейлек это будет уже шестой выход в основную сетку Большого Шлема. Далее первого круга Сара на мэйджорах еще никогда не проходила.

Личные встречи

История противостояния этих теннисисток пока пуста.

Марта Костюк - Сара Бейлек. Ставки и коэффициенты

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Марта Костюк - Сара Бейлек. Прогноз от UA-Футбол

Надежд на этот турнир у Марты должно быть много, и вряд ли она позволит себе тратить много времени и энергии на корте перед потенциальной игрой со Швёнтек в третьем круге.

Наш прогноз - победа Костюк с форой (- 6,5 геймов) с коэффициентом 2,40.