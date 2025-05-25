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Костюк показала самые яркие фото из подготовки к Roland Garros-2025
Желаем удачи
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие мгновения подготовки к Открытому чемпионату Франции – Roland Garros-2025. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
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