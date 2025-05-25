Стародубцева попала на Roland Garros-2025 в качестве лаки-лузера

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №81) сыграет в основной сетке открытого чемпионата Франции. После поражения в финале квалификации, казалось, наша спортсменка потеряла шансы на участие в турнире Grand Slam.

Однако после решения румынки Сораны Кырсти не играть на Roland Garros-2025, Юлия попала на соревнование как лаки-лузер.

Первой соперницей Стародубцевой станет представительница Германии Тамара Корпач (WTA №148). Пока неизвестно место и время поединка.