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Стародубцева попала на Roland Garros-2025 в качестве лаки-лузера

Теннис

Еще одна представительница Украины

Стародубцева попала на Roland Garros-2025 в качестве лаки-лузера

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №81) сыграет в основной сетке открытого чемпионата Франции. После поражения в финале квалификации, казалось, наша спортсменка потеряла шансы на участие в турнире Grand Slam.

Однако после решения румынки Сораны Кырсти не играть на Roland Garros-2025, Юлия попала на соревнование как лаки-лузер.

Первой соперницей Стародубцевой станет представительница Германии Тамара Корпач (WTA №148). Пока неизвестно место и время поединка.

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