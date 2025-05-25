Свитолина прокомментировала первую победу на Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) поделилась своими эмоциями после победы в первом круге Roland Garros-2025.

– Элина, поздравляю, это было очень качественное выступление. Но мы знаем, что первый круг на "мейджоре" может быть опасен. Как удается подготовиться физически и ментально, чтобы так эффективно сыграть на стартовом этапе?

– Что ж, я думаю, что здесь немного дело в опыте. Я годами играла на этом корте. И вообще на Ролан Гаррос я всегда знаю, что должна быть в своей лучшей форме. За это время я оказывалась в разных ситуациях, даже проигрывала в первом сете в первом круге. Это, как ты уже сказала, испытание. Много давления, много людей. Я очень довольна тем, как отыграла сегодня весь матч.

– Да, это был хороший теннис. И сейчас у тебя поразительный грунтовый сезон: титул в Руане, полуфинал в Мадриде, четвертьфинал в Риме. Почему, по-твоему, твоя игра так хорошо работает на этом покрытии?

– Я стараюсь очень много работать. После Маями и хардовых турниров я пыталась сделать этот переход на грунт плавным для моего тела. Конечно, этот переход - это нелегко, но еще и учитывая мои предыдущие травмы, я пыталась использовать столько времени, сколько нужно, сосредоточиться на физических особенностях. Я рада, что все сработало на столь крупных турнирах, это прекрасно, когда ты в такой форме на этих соревнованиях.

– Работа действительно приносит свои плоды. И последнее, но не менее важное. Ты почти дома здесь, да? Так что мой следующий вопрос таков: "Когда я сделаю это интервью на французском"?

– (смеется) Все бросают мне этот вызов, чтобы я говорила по-французски. Но я хочу сказать, что я благодарна за поддержку, за любовь, которую я получаю всякий раз, когда я сюда приезжаю. Теперь очередь Гаэля будет играть (смеется). Так что для меня это большое удовольствие пережить немного того, что вы, французские игроки, переживаете. И это меня очень трогает.

– Да, Элина, Париж любит тебя. Спасибо!