Тамара Корпач - Юлия Стародубцева. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 25.05.2025

Благоприятное стечение обстоятельств позволило Юлии Стародубцевой попасть в основную сетку, несмотря на поражение в квалификации. Воспользуется ли четвертая ракетка Украины своим шансом?

Roland Garros-2025. Первый круг (1/64 финала)

Париж. Корт №5.

25.05.2025. Начало – 12:00 по Киеву

Тамара Корпач (Германия, WTA 148) - Юлия Стародубцева (Украина, WTA 81)

Тамара Корпач

Проведя достаточно неплохо 2023-й год, завоевав тогда свой единственный титул категории WTA в Клуже и достигнув в рейтинге наивысшей позиции (71-я) в карьере, Корпач не сумела развить свои успехи и, как итог, покинула топ-100.



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Текущий сезон для Тамары складывается не лучшим образом. Зимой она не квалифицировалась ни на Australian Open, ни на два турнира серии 250, а затем показывала скромные результаты на челленджерах.

Изменилась ситуация две недели назад. С 13-го мая Корпач уже успела выиграть 8 матчей подряд, завоевав ITF75 в Трнаве и путевку в основную сетку Roland Garros. В квалификации 30-летняя немка прошла Чирико, Стакушич и Масарову.

Юлия Стародубцева

Уже шестое подряд попадание для Стародубцевой в основную сетку турнира Большого Шлема. Правда, в этот раз не обошлось без везения. В эту стадию Юлия пробилась благодаря снятию Кырсти.

В квалах Roland Garros уроженка Каховки сперва разгромила Вандевинкель, далее с трудом обыграла полуфиналистку турнира 21-го года Зиданшек и, в конце концов, вылетела от Бейлек (0:6, 4:6).





Как показали дальнейшие события - о низком уровне Стародубцевой это вряд ли свидетельствует. В 1/64 ее обидчица не заметила еще одну украинку и одну из скрытых фавориток РГ - Костюк (6:3, 6:1).

Стоит отметить, что в случае победы над Корпач Юлия второй раз в карьере выйдет во второй круг мейджора.

Личные встречи

В середине 2024-го года теннисистки встречались в квалификации 500-ника в Берлине. Победа осталась за Стародубцевой - 6:1, 4:6, 6:0.

Тамара Корпач - Юлия Стародубцева. Ставки и коэффициенты

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Тамара Корпач - Юлия Стародубцева. Прогноз от UA-Футбол

По предматчевым раскладам выделить фаворитку встречи очень тяжело. С высокой долей вероятности теннисистки проведут на корте много времени.

Наш прогноз - тотал геймов больше (21,5) с коэффициентом 1,77.