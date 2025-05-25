Олейникова завоевала свой самый рейтинговый титул в карьере

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №235) победила в финале турнира серии ITF W50 в Портороже (Словения). В решающем поединке за главный титул наша спортсменка одолела представительницу Швеции Кайсу Ринальдо Перссон (WTA №332).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-2; 6-4) , встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Для украинки этот финал стал самым рейтинговым в ее профессиональной карьере. В этом году Александра сыграла уже три решающих матча, а в общей сложности это был 14-й финал для Олейниковой.