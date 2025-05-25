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Олейникова завоевала свой самый рейтинговый титул в карьере

Теннис
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Великолепный турнир

Олейникова завоевала свой самый рейтинговый титул в карьере

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №235) победила в финале турнира серии ITF W50 в Портороже (Словения). В решающем поединке за главный титул наша спортсменка одолела представительницу Швеции Кайсу Ринальдо Перссон (WTA №332).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-2; 6-4), встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Для украинки этот финал стал самым рейтинговым в ее профессиональной карьере. В этом году Александра сыграла уже три решающих матча, а в общей сложности это был 14-й финал для Олейниковой.

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