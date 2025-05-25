Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олейникова завоевала свой самый рейтинговый титул в карьере
Великолепный турнир
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №235) победила в финале турнира серии ITF W50 в Портороже (Словения). В решающем поединке за главный титул наша спортсменка одолела представительницу Швеции Кайсу Ринальдо Перссон (WTA №332).
Счет матча 2-1 (3-6; 6-2; 6-4), встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Для украинки этот финал стал самым рейтинговым в ее профессиональной карьере. В этом году Александра сыграла уже три решающих матча, а в общей сложности это был 14-й финал для Олейниковой.
Популярное сейчас
- Динамо потеряло даже теоретические шансы на посев в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. Соперника выберут среди статусных
- Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо
- Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма
- Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения