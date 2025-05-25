Ястремская с уверенной победы стартовала на Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче 1/64 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Австралии Дестени Аяву (WTA №157).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1) . В активе Даяны 4 подачи на вылет, 23 виннера, 5 из 11 реализованных брейки, 4 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 20 невынужденных и 3 двойных ошибки.

Ястремская шестой раз играет на Roland Garros. Лучшим ее результатом на французском Grand Slam является третий круг в прошлом сезоне.

Для Даяны это 41-й матч на турнире серии Grand Slam, 20 раз наша спортсменка побеждала. В следующем раунде Ястремская сыграет против победительницы матча Шнайдер/Соболева.