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Ястремская с уверенной победы стартовала на Roland Garros-2025

Теннис

Хорошая игра от Даяны

Ястремская с уверенной победы стартовала на Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче 1/64 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Австралии Дестени Аяву (WTA №157).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1). В активе Даяны 4 подачи на вылет, 23 виннера, 5 из 11 реализованных брейки, 4 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 20 невынужденных и 3 двойных ошибки.

Ястремская шестой раз играет на Roland Garros. Лучшим ее результатом на французском Grand Slam является третий круг в прошлом сезоне.

Для Даяны это 41-й матч на турнире серии Grand Slam, 20 раз наша спортсменка побеждала. В следующем раунде Ястремская сыграет против победительницы матча Шнайдер/Соболева.

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