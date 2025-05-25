Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская с уверенной победы стартовала на Roland Garros-2025
Хорошая игра от Даяны
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче 1/64 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Австралии Дестени Аяву (WTA №157).
Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1). В активе Даяны 4 подачи на вылет, 23 виннера, 5 из 11 реализованных брейки, 4 из 5 отыгранных брейки, а в пассиве – 20 невынужденных и 3 двойных ошибки.
Ястремская шестой раз играет на Roland Garros. Лучшим ее результатом на французском Grand Slam является третий круг в прошлом сезоне.
Для Даяны это 41-й матч на турнире серии Grand Slam, 20 раз наша спортсменка побеждала. В следующем раунде Ястремская сыграет против победительницы матча Шнайдер/Соболева.
Популярное сейчас
- Шахтер договорился о контракте с новым главным тренером – Фабрицио Романо
- Аморим указал на дверь антигерою МЮ в финальном матче ЛЕ против Тоттенхэма
- Легенда аргентинского футбола в третий раз стал отцом: в семье родилась дочь Мила
- Определились все полуфиналистки турнира WTA-500 в Страсбурге
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения