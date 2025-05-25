Фаворит идёт далее. В Ролан-Гарросе вылетела первая украинская спортсменка

В Ролан-Гарросе вылетела первая украинская спортсменка.

Анастасия Соболева проиграла "нейтральной" Диане Шнайдер. Первый сет закончился вничью 6:6 и лишь в тайм-брейках Шнайдер обыграла украинку – 7:3.

Во втором сете "нейтральная" спортсменка победила Соболеву со счётом 6:2.

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Напомним, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская прошли в следующую стадию.