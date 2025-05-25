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Фаворит идёт далее. В Ролан-Гарросе вылетела первая украинская спортсменка
Не по силам, но старалась
Фото: ФТУ
В Ролан-Гарросе вылетела первая украинская спортсменка.
Анастасия Соболева проиграла "нейтральной" Диане Шнайдер. Первый сет закончился вничью 6:6 и лишь в тайм-брейках Шнайдер обыграла украинку – 7:3.
Во втором сете "нейтральная" спортсменка победила Соболеву со счётом 6:2.
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Напомним, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская прошли в следующую стадию.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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