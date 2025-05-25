Досадная сенсация на Ролан Гаррос. Костюк вылетела от 193-й ракетки мира

В рамках 1/64 финала открытого чемпионата Франции Марта Костюк (№26) проиграла 19-летней представительнице Чехии Саре Бейлек (№193).

Читайте также Костюк рассказала, с каким настроением приехала на Открытый чемпионат Франции

В первом сете украинка трижды вела в счете (2:0 и 3:2), но соперница смогла завершить партию в свою пользу – 3:6. Во второй части поединка Марта выступила еще хуже – 1:6.

Костюк стала уже второй украинкой, покинувшей турнир в 1/64. Сегодня также проиграла Анастасия Соболева (№230), но ей противостояла 11-я ракетка мира Диана Шнайдер.