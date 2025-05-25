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Досадная сенсация на Ролан Гаррос. Костюк вылетела от 193-й ракетки мира

Теннис
Обновлено

Марта надолго не задержалась в соревновании

Досадная сенсация на Ролан Гаррос. Костюк вылетела от 193-й ракетки мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 1/64 финала открытого чемпионата Франции Марта Костюк (№26) проиграла 19-летней представительнице Чехии Саре Бейлек (№193).

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В первом сете украинка трижды вела в счете (2:0 и 3:2), но соперница смогла завершить партию в свою пользу – 3:6. Во второй части поединка Марта выступила еще хуже – 1:6.

Костюк стала уже второй украинкой, покинувшей турнир в 1/64. Сегодня также проиграла Анастасия Соболева (№230), но ей противостояла 11-я ракетка мира Диана Шнайдер.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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