Костюк не сыграет в парном разряде Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №25) прокомментировала поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции.

"Мы уже говорили с тренером о причинах поражения. Невозможно точно знать, почему именно так произошло. Я – такой же человек, как и все. Бывают дни, когда ничего не выходит. И сегодня был именно таков. А соперница, кстати, показала теннис самого высокого уровня. Я же, напротив, играла слабо. Жаль, что это произошло именно на турнире Grand Slam. Но как есть. Я верю, что после тяжких поражений всегда приходят победы.

Результат я уже не изменю, но продолжать работать – могу. Ничего катастрофического не произошло. И это определенно не причина менять всю команду, как мне часто рекомендуют. Совершенно с этим не согласна. Это просто поражение, которое я оставлю позади – и пойду дальше. Тем более, у меня уже, можно сказать, начался травяной сезон (смеется).

Я обычно охотно делюсь мнениями, потому что считаю это частью работы. Но сейчас… если что-то скажу – потом мне это будут постоянно вспоминать. И якобы только поэтому меня преследуют поражения. Откровенно – по-человечески стремно открывать карты. Как и у всех спортсменов, бывают плохие дни, вызванные разными причинами. Перед матчем и во время матча я сделала все, что могла.

Она имеет специфический стиль. Грунт – ее стихия. Я на 99% уверена, что на харде или траве взяла бы реванш. Ее 81% первой подачи? Ну, не знаю, насколько это что-то изменило, потому что средняя скорость там – 140 км/ч или даже ниже.

Пару играть в Париже не планирую. Есть несколько причин, по которым, скорее всего, уже завтра я уеду домой" – сказала Марта.