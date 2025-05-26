Ястремская показала самые яркие фото из первого круга Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие мгновения первого круга Открытого чемпионата Франции. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Костюк не сыграет в парном разряде Roland Garros-2025.