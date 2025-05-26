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Ястремская показала самые яркие фото из первого круга Roland Garros-2025

Теннис

Великолепный матч

Ястремская показала самые яркие фото из первого круга Roland Garros-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие мгновения первого круга Открытого чемпионата Франции. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Костюк не сыграет в парном разряде Roland Garros-2025.

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