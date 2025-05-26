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Ястремская показала самые яркие фото из первого круга Roland Garros-2025
Великолепный матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала самые яркие мгновения первого круга Открытого чемпионата Франции. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Костюк
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