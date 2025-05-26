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Ястремская – о победе в первом круге RG-2025: Было сложно бороться с условиями
Но она смогла
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №48) прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата Франции.
"Скажем, с условиями было очень странно бороться. Вроде бы солнце - и вдруг дождь. Ветер порывистый, плюс корты достаточно кривые. Непросто входила в игру, но одного сета хватило, чтобы адаптироваться. Тем более, я тренировалась на основных кортах только один раз – вчера.
В пятницу после прилета успела потренироваться только на внешнем корте, который вообще не имеет ничего общего с основными: меньше грунта, от этого – очень быстрое покрытие. Первый сет – адаптация, борьба с необъяснимыми отскоками. Во втором я уже чувствовала себя гораздо комфортнее. Внесла небольшие изменения, активнее работала ногами – и можно сказать, что матч получился неплохим, как для старта на Grand Slam.
С Айявой мы играли дважды юниорами. С последнего я видела ее неплохое выступление на харде в Австралии. Откровенно я не искала ее свежие матчи специально. В общем, представляла, чего ждать: интересная подача, плотные удары - и сегодня она это демонстрировала, но слишком много ошибалась. Я поставила себе четкую задачу – играть в свой теннис и отталкиваться от собственного стиля" – сказала Даяна.
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