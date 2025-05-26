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Обидчица Костюк прокомментировала победу над украинкой в ​​первом круге RG-2025

Теннис
Обновлено

Прекрасно подготовилась

Обидчица Костюк прокомментировала победу над украинкой в ​​первом круге RG-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Чешская теннисистка Сара Бейлек (WTA №188) прокомментировала победу в матче первого круга Открытого чемпионата Франции против украинки Марты Костюк (WTA №25).

"Я выходила на корт без особых ожиданий. Просто хотела показать максимум того, на что способна, а там посмотреть, к чему это приведет. В результате этого хватило и я рада, что смогла немного подавить свою соперницу.

Я пыталась придерживаться тактики, которую мы с тренером и моим агентом подготовили, посмотрев ее прошедшие матчи. Думаю, я справилась с этим очень хорошо – никто в боксе не хватался за сердце, как это было в квалификации.

После поражения в Австралии тренер сказал: если я никогда не пройду первый круг, то хотя бы этим прославлюсь. Поэтому я особенно рада, что, наконец, это удалось. И, честно говоря, довольна тем, как сыграла" – сказала Сара.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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