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Обидчица Костюк прокомментировала победу над украинкой в первом круге RG-2025
Прекрасно подготовилась
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Чешская теннисистка Сара Бейлек (WTA №188) прокомментировала победу в матче первого круга Открытого чемпионата Франции против украинки Марты Костюк (WTA №25).
"Я выходила на корт без особых ожиданий. Просто хотела показать максимум того, на что способна, а там посмотреть, к чему это приведет. В результате этого хватило и я рада, что смогла немного подавить свою соперницу.
Я пыталась придерживаться тактики, которую мы с тренером и моим агентом подготовили, посмотрев ее прошедшие матчи. Думаю, я справилась с этим очень хорошо – никто в боксе не хватался за сердце, как это было в квалификации.
После поражения в Австралии тренер сказал: если я никогда не пройду первый круг, то хотя бы этим прославлюсь. Поэтому я особенно рада, что, наконец, это удалось. И, честно говоря, довольна тем, как сыграла" – сказала Сара.
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