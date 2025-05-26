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Костюк обратилась к болельщикам после поражения в первом круге RG-2025

Теннис
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Костюк обратилась к болельщикам после поражения в первом круге RG-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк обратилась ко всем своим поклонникам после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции.

"Это был не тот матч, который я хотела, и не тот теннис, в который я могла играть. Когда это случается, я всегда трачу время, чтобы понять почему.

Иногда дни идут не так, как вы хотели даже если вы сделали все, чтобы подготовиться. Мы с Сандрой тщательно все обдумываем. Это часть нашего роста.

Сара хорошо играла и воспользовалась своими шансами. Спасибо всем, кто меня поддерживает" – написала Марта на своей официальной странице в Instagram.

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