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Костюк обратилась к болельщикам после поражения в первом круге RG-2025
Такое бывает
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк обратилась ко всем своим поклонникам после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции.
"Это был не тот матч, который я хотела, и не тот теннис, в который я могла играть. Когда это случается, я всегда трачу время, чтобы понять почему.
Иногда дни идут не так, как вы хотели даже если вы сделали все, чтобы подготовиться. Мы с Сандрой тщательно все обдумываем. Это часть нашего роста.
Сара хорошо играла и воспользовалась своими шансами. Спасибо всем, кто меня поддерживает" – написала Марта на своей официальной странице в Instagram.
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