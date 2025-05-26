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Стародубцева с тяжелой победы стартует на Roland Garros-2025
Очень непростой матч
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №81) с победы стартовала на открытом чемпионате Франции. В матче 1/64 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Германии Тамару Корпач (WTA №148).
Счет встречи 2-1 (2-6; 6-1; 6-4). В активе Юли 1 подача на вылет, 20 виннеров, 6 из 9 реализованных брейки, 4 из 8 отыгранных брейки, а в пассиве – 54 невынужденных ошибки.
Стародубцева второй раз играет на Roland Garros. В прошлом сезоне украинка успешно прошла квалификацию, но проиграла уже в первом круге основной сетки.
Для Юли это 7-й матч на турнире серии Grand Slam, один раз наша спортсменка побеждала. В следующем раунде Стародубцева сыграет против "нейтралки" Анастасии Потаповой (WTA №37).
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