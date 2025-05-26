Свентек спокойно начала защиту титула на Rolan Garros-2025

Польская теннисистка Ига Сентек (WTA №5) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче 1/64 финала соревнований она одолела представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (WTA №42).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) . В активе Иги 1 подача на вылет, 25 виннеров, 4 из 10 реализованных брейков, а в пассиве – 17 невынужденных и 3 двойных ошибки.

Полька защищает титул чемпионки Rolan Garros, который она удерживает уже три года. В следующем раунде Свентек сыграет против победительницы матча Радукану/Ван.