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Свентек спокойно начала защиту титула на Rolan Garros-2025
Уверенный старт
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Польская теннисистка Ига Сентек (WTA №5) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче 1/64 финала соревнований она одолела представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (WTA №42).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3). В активе Иги 1 подача на вылет, 25 виннеров, 4 из 10 реализованных брейков, а в пассиве – 17 невынужденных и 3 двойных ошибки.
Полька защищает титул чемпионки Rolan Garros, который она удерживает уже три года. В следующем раунде Свентек сыграет против победительницы матча Радукану/Ван.
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