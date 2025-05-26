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Алькарас начал защиту титула на Roland Garros, победив в первом круге итальянца Дзеппьери

Теннис
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Уверенное начало

Алькарас начал защиту титула на Roland Garros, победив в первом круге итальянца Дзеппьери

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас с победы стартовал на Roland Garros-2025. В первом матче на турнире он одолел представителя Италии Джулио Дзеппьери (АТР №310).

Счет матча 3-0 (6-3; 6-4; 6-2) в пользу Алькараса, в активе которого 3 подачи на вылет, 31 виннер, 4 из 8 реализованных брейки, 3 из 3 отыгранных брейка, а в пассиве – 23 невынужденных и 4 двойных ошибки.

В следующем раунде соревнований Карлос сыграет против представителя Венгрии Фабиана Марожана (АТР №56). Алькарас защищает титул действующего чемпиона Открытого чемпионата Франции. В прошлом году в финале он одолел немца Александра Зверева (АТР №3).

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