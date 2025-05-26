  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: Я всё ещё ищу уверенность, необходимую для победы на турнире серии Большого шлема

В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: Я всё ещё ищу уверенность, необходимую для победы на турнире серии Большого шлема

Теннис

Серб высказался о мотивации накануне турнира

Новак Джокович: Я всё ещё ищу уверенность, необходимую для победы на турнире серии Большого шлема

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович высказался о мотивации, которая до сих пор держит его в профессиональном спорте.

"Я должен быть реалистом. Если оглянуться на последние полтора года… Я выиграл золото Олимпиады, выходил в финал Уимблдона, Шанхая и Майами и был близок к завоеванию крупных титулов, но не смог быть стабильным в своих выступлениях.

Я всё ещё ищу уверенность, уровень игры и мобильность, необходимые для победы на турнире "Большого шлема". Это то, чего я хочу больше всего, поэтому продолжаю играть", — приводит слова Джоковича We love tennis.

По теме
yellow-arrow
Алькарас начал защиту титула на Roland Garros, победив в первом круге итальянца Дзеппьери
yellow-arrow
Свентек спокойно начала защиту титула на Rolan Garros-2025
yellow-arrow
Стародубцева с тяжелой победы стартует на Roland Garros-2025
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости