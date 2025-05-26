Новак Джокович: Я всё ещё ищу уверенность, необходимую для победы на турнире серии Большого шлема

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович высказался о мотивации, которая до сих пор держит его в профессиональном спорте.

"Я должен быть реалистом. Если оглянуться на последние полтора года… Я выиграл золото Олимпиады, выходил в финал Уимблдона, Шанхая и Майами и был близок к завоеванию крупных титулов, но не смог быть стабильным в своих выступлениях.

Я всё ещё ищу уверенность, уровень игры и мобильность, необходимые для победы на турнире "Большого шлема". Это то, чего я хочу больше всего, поэтому продолжаю играть", — приводит слова Джоковича We love tennis.