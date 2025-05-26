Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: Я всё ещё ищу уверенность, необходимую для победы на турнире серии Большого шлема
Серб высказался о мотивации накануне турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович высказался о мотивации, которая до сих пор держит его в профессиональном спорте.
"Я должен быть реалистом. Если оглянуться на последние полтора года… Я выиграл золото Олимпиады, выходил в финал Уимблдона, Шанхая и Майами и был близок к завоеванию крупных титулов, но не смог быть стабильным в своих выступлениях.
Я всё ещё ищу уверенность, уровень игры и мобильность, необходимые для победы на турнире "Большого шлема". Это то, чего я хочу больше всего, поэтому продолжаю играть", — приводит слова Джоковича We love tennis.
Популярное сейчас
- Хавбек Александрии Калюжный попрощался с командой - СМИ
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Без представителей топ-чемпионатов. Определились все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
- WTA обновили рейтинг перед стартом Roland Garros: Свитолина опускается, Костюк – поднимается
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства