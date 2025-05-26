Ролан Гаррос. Паула Бадоса вышла во второй круг, обыграв Наоми Осаку

10-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. В первом круге соревнований она обыграла 49-ю ракетку мира из Японии Наоми Осаку.

Ролан Гаррос. Первый круг

Наоми Осака — Паула Бадоса 6:7 (1:7), 6:1, 6:4

Матч продлился 2 часа и 20 минут. За это время Бадоса два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Осаки семь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Далее Паула Бадоса встретится с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Маккартни Касслер (США).

"Ролан Гаррос" — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня.