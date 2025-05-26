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Стефанос Циципас стартовал с победы на Ролан Гаррос-2025
Грек действовал уверенно
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 20-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на "Ролан Гаррос" — 2025.
Ролан Гаррос. Первый круг
Стефанос Циципас — Томас Мартин Этчеверри 7:5, 6:3, 6:4
В матче первого круга Циципас (20) обыграл 53-ю ракетку мира из Аргентины Томаса Мартина Этчеверри.
Встреча Циципаса с Этчеверри продлилась 2 часа и 36 минут. В её рамках Стефанос 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Циципаса в Париже станет 167-я ракетка мира 23-летний итальянец Маттео Джиганте.
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