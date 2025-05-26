Ангелина Калинина - Элина Аванесян. Анонс и прогноз матча Roland Garros на 27.05.2025

Три украинки уже прошли стадию первого круга во втором мейджоре года. Сможет ли повторить их успех и Ангелина Калинина?

Roland Garros-2025. Первый круг (1/64 финала)

Париж. Корт №13.

27.05.2025. Начало – не ранее 13:00 по Киеву

Ангелина Калинина (Украина, WTA 109) - Элина Аванесян (Армения, WTA 44)

Ангелина Калинина

Калинина возвращается на корт после более чем месячного отсутствия. Из-за болезни пятая ракетка Украины снялась с тысячников в Мадриде и Риме.

До этого Ангелина провела лишь два матча на грунте в нынешнем сезоне. В Чарльстоне она в борьбе уступила Макнелли (6:4, 1:6, 4:6), а в Руане легко проиграла будущей чемпионке - Свитолиной (0:6, 4:6).





Не защитив очки, завоеванные в прошлом году в Руане и Страсбуре, Калинина попытается наверстать упущенное в другом французском городе - Париже.

Неудачно уроженка Новой Каховки выступала и на харде. Продвинуться дальше первого круга ей удавалось пройти лишь на турнирах серии 250 и 500. На Australian Open и четырех тысячниках путь Ангелины сразу обрывался.

Элина Аванесян

В отличие от Калинины, в активе Аванесян еще нет ни одной победы на грунте в этом году. В Мадриде первая ракетка Армении, выступавшая до августа 2024-го за Россию, неожиданно потерпела поражение от Долехайд (4:6, 4:6), а в Риме не справилась с хозяйкой корта Коччаретто (2:6, 6:4, 1:6).





И, тем не менее, недооценивать Элину точно нельзя. Roland Garros является ее любимым мейджором, на котором она в двух последних розыгрышах дошла до 1/8 финала, попутно обыграв Чжэн и Жабер, и на котором она выигрывала чаще, чем на других турнирах Большого Шлема вместе взятых.

Cтоит отметить, что около двух месяцев назад Аванесян забралась на самое высокое место в рейтинге в своей карьере - 36-е.

Личные встречи

В единственном очном противостоянии Калининой и Аванесян верх взяла армянка - 6:2, 6:3. Было это в 1/64 Уимблдона-2024.

Ангелина Калинина - Элина Аванесян. Ставки и коэффициенты

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Ангелина Калинина - Элина Аванесян. Прогноз от UA-Футбол

Несмотря на большие сомнения относительно игровых кондиций Калининой, явно не в лучшей форме к турниру подходит и Аванесян. Так что если здоровье Ангелину не подведет, то навязать борьбу она вполне способна.

Наш прогноз - тотал геймов больше (21,5) за 1,99.