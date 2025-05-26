Стэн Вавринка: Моя карьера подходит к концу

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка после поражения на старте "Ролан Гаррос" — 2025 признался, что близок к завершению профессиональной карьеры.

В матче первого круга "Ролан Гаррос" Вавринка проиграл 55-й ракетке мира из Великобритании Джейкобу Фирнли.

– Наверное, задам очевидный вопрос. В контексте того, что происходит, есть ли у вас мысли о том, чтобы закончить? На каком этапе карьеры вы сейчас находитесь?

– Я сижу сейчас перед вами после поражения в первом круге "Ролан Гаррос" (улыбается). Конечно, моя карьера подходит к концу. Я точно не завершаю её сейчас – но с каждой неделей я всё ближе к этому.

В целом я считаю, что показываю хороший теннис. Я всё ещё хорошо двигаюсь, всё ещё наслаждаюсь. Однако мне становится всё труднее переживать эти поражения. Во всём есть баланс – потому что ты чем-то жертвуешь, чтобы быть на таком уровне. И нужно, чтобы на другой чаше весов тоже были какие то победы. Пока их у меня немного. Недостаточно. Но посмотрим, — сказал Вавринка на пресс-конференции.