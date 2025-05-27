Стародубцева прокомментировала победу в первом круге Roland Garros-2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №81) прокомментировала победу в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

"Матч я начала возможно, не так скованно, как неуверенно. После поражения в финале квалификации я постоянно спрашивала себя: почему я проиграла? И ответа не нашла. Уже с тренером разложили матч по полочкам – Бейлек была на ходу. Она же потом и Марту Костюк обыграла. Но внутри я все равно не принимала это поражение. Как это – я стою в топ-100 и проиграю девушке с конца второй сотни? Этот вопрос буквально выел всю уверенность. Так думать – вообще запрещено.

Было очень тяжело перейти на основную сетку. Я буквально застряла во мнении: я ведь не выиграла квалификацию – как могу быть достойной основы? Странное мышление, но как от него избавиться? Совершенно не удалось. И потому я плохо начала. Победа пришла не благодаря игре, а по характеру. Точно не благодаря скиллам. Есть такое понятие – выигрывать противно. Вот и у меня – корявенько, но выиграла.

Мой уровень сегодня был ближе к любительскому. Но я вымучила эту победу. Недавно прочла книгу Брэда Гилберта Winning Ugly – он был тренером Коко Гофф. И пишет, что у самого не было особых талантов, но непонятно, как выигрывал много матчей. Вот и у меня сегодня что-то похожее: выиграла грязно, но выиграла. Иногда так тоже нужно" – сказала Юлия.