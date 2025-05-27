Осака прокомментировала поражение в первом круге Roland Garros-2025

Японская теннисистка, экс-первая ракетка мира Наоми Осака, прокомментировала поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции.

"Я чувствую, что должно становиться лучше, потому что время проходит и я должна это делать. Я уже говорила об этом раньше, возможно, несколько лет назад, а может, недавно, я не уверена. Я ненавижу разочаровывать людей. Даже в случае с Патриком Муратоглу, я только об этом подумала, но он перешел от работы с лучшей теннисисткой всех времен (Сиреной Уильямс - прим) к мол, что это б**ха такое? Понимаете, что я имею в виду? Извините за брань, надеюсь, меня не оштрафуют...

Я чувствую, что в каждом матче учусь маленьким вещам. Я проиграла тай-брейк в Риме, а здесь я не проиграла тай-брейк. Итак, я имею в виду, что я осознаю вещи, когда играю, и, возможно, в следующем матче, который я сыграю, я научусь мелочам от сегодняшнего дня. Бадоса была более агрессивной, а я допустила несколько ошибок, особенно в последних двух партиях. Я пытаюсь их исправить, но это был близкий матч, это точно" – сказала Наоми.