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Свентек поделилась ожиданиями от матча против Радукану

Теннис
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Будет интересная игра

Свентек поделилась ожиданиями от матча против Радукану

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пятая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала о своих ожиданиях от матча второго круга Открытого чемпионата Франции против британки Эммы Радукану.

"Она отличная теннисистка, имеет отличный форхенд, она может хорошо использовать топ-спин. Мы уже играли несколько раз, и мы знаем друг друга игру. Она выиграла US Open, потому она знает, как показывать сильный теннис. Я вспоминала наш матч в Штутгарте и еще один на грунте. Я не уверена, где именно, потому что плохо запоминаю такие вещи. Да, мы встречались в Мельбурне, но это разные покрытия, разные истории. Я буду готовиться тактически, как и положено, учитывая, что это грунт. Мне нужно играть интенсивно и быть сосредоточенной на себе" – сказала Ига.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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