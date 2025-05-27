Известная немецкая теннисистка рассказала, как живет с редкосной болезнью

Немецкая теннисистка украинского происхождения Ева Лис рассказала, как ей удается играть и жить с анкилозирующим спондилоартритом.

"У меня это заняло время, потому что симптомы были разные и появлялись не одновременно. Мы просто не понимали, в чем дело. Но у меня есть врач в Гамбурге, Фаулкер Карреро – он со мной с десяти лет. И если честно, без него я вообще не смогла бы продолжать играть. После того, как он изучил все, что со мной происходило, у него возникла теория, что это может быть что-то вроде артрита, возможно, болезнь Бехтерева.

Когда я впервые это услышала, я просто рассмеялась – подумала: "Мне ведь так мало лет, это точно не обо мне". Но потом мы пообщались с другими врачами, провели все анализы и обследования – и диагноз подтвердился. В первые недели было непросто, я не до конца это принимала. Но именно тогда у меня были самые серьезные проблемы – я не могла выйти на корт, не могла тренироваться. Итак, диагноз оказался важным шагом: я поняла, что нужно делать, чтобы возвратиться. Врачи сказали: "Если правильно лечиться, это не помешает стать первой ракеткой мира". Это дало мне надежду. Да, первые месяцы были тяжелыми, но рядом были семья и друзья – до сих пор они со мной. Это очень помогло справиться" – сказала Ева.