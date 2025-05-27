Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда Свитолина, Ястремская и Стародубцева сыграют матчи второго круга RG-2025
Болеем за девушек
Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 28 мая, три представительницы Украины сыграют матчи второго круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции.
Вторым запуском, ориентировочно в 13:30 по Киеву на арене Court Simonne-Mathieu, свою игру начнет Элина Свитолина. Ее соперницей станет представительница Венгрии Анна Бондарь.
На корте номер 12 вторым запуском сыграет Юлия Стародубцева. За третий круг она будет сражаться с "нейтралкой" Анастасией Потаповой.
Последней из украинок свой матч сыграет Даяна Ястремская. Четвертым запуском на корте номер 14 выступит против "нейтралки" Дианы Шнайдер. Ориентировочно матч начнется не раньше 16:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- Туран подписал контракт с Шахтером - Романо
- Будущее Ротаня и Кобина, отставки в УПЛ, кадровая революция в Черноморце, проблемы с аттестацией Полтавы. Главные новости за 26 мая
- Пять украинок сыграют на Ролан Гаррос-2025: оцениваем шансы наших девушек
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены