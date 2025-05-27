Стало известно, когда Свитолина, Ястремская и Стародубцева сыграют матчи второго круга RG-2025

Завтра, 28 мая, три представительницы Украины сыграют матчи второго круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции.

Вторым запуском, ориентировочно в 13:30 по Киеву на арене Court Simonne-Mathieu, свою игру начнет Элина Свитолина. Ее соперницей станет представительница Венгрии Анна Бондарь.

На корте номер 12 вторым запуском сыграет Юлия Стародубцева. За третий круг она будет сражаться с "нейтралкой" Анастасией Потаповой.

Последней из украинок свой матч сыграет Даяна Ястремская. Четвертым запуском на корте номер 14 выступит против "нейтралки" Дианы Шнайдер. Ориентировочно матч начнется не раньше 16:00 по Киеву.