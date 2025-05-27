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Калинина с разгромной победы стартовала на Roland Garros-2025

Теннис

Великолепный матч

Калинина с разгромной победы стартовала на Roland Garros-2025

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №113) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции. В матче 1/64 финала соревнований наша спортсменка одолела представительницу Армении Элину Аванесян (WTA №40).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2). В активе Ангелины 1 подача на вылет, 26 виннеров, 6 из 12 реализованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков, а в пассиве – 18 невынужденных и 2 двойных ошибки.

Калинина пятый раз играет на Roland Garros. Лучшим ее результатом на французском Grand Slam является второй круг сезона 2021 и 2022.

Для Ангелины это 27-й матч на турнире серии Grand Slam, 10 раз наша спортсменка побеждала. В следующем раунде Калинина сыграет против победительницы матча Буассон-Мертенс.

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