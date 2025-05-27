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Кори Гауфф с разгромной победы стартовала на Ролан Гаррос-2025

Теннис

Американская теннисистка отдала лишь четыре гейма

Кори Гауфф с разгромной победы стартовала на Ролан Гаррос-2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг "Ролан Гаррос" — 2025. В матче 1/64 финала она одержала уверенную победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA.

Ролан Гаррос. Первый круг

Кори Гауфф — Оливией Гадеки 6:2, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Обе соперницы ни разу не подали навылет. Американская теннисистка допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Её соперница совершила шесть двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из шести.

Соперницей Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция) — Тереза Валентова (Чехия).

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