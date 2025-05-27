Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кори Гауфф с разгромной победы стартовала на Ролан Гаррос-2025
Американская теннисистка отдала лишь четыре гейма
Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг "Ролан Гаррос" — 2025. В матче 1/64 финала она одержала уверенную победу над представительницей Австралии Оливией Гадеки, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA.
Ролан Гаррос. Первый круг
Кори Гауфф — Оливией Гадеки 6:2, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Обе соперницы ни разу не подали навылет. Американская теннисистка допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Её соперница совершила шесть двойных ошибок и выиграла два брейк-пойнта из шести.
Соперницей Гауфф во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025 станет победительница матча Хлоэ Паке (Франция) — Тереза Валентова (Чехия).
Популярное сейчас
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- Клуб, вылетевший из Первой Лиги, попрощался с главным тренером, - Источник
- Мирон Маркевич: Мне очень жаль этот клуб и его фанатов
- Самое смешное видео дня: Как Свитолина учила Монфиса украинские слова произносить
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены