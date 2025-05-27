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Новак Джокович вышел во второй круг Ролан Гаррос-2025
Серб одержал уверенную победу
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции – 2025.
Первый круг. Ролан Гаррос-2025
Новак Джокович — Маккензи Макдональд 6:3, 6:3, 6:3
В матче первого круга Джокович обыграл 98-ю ракетку мира из США Маккензи Макдональда.
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Джокович семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Макдональда шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующим соперником Джоковича в Париже станет победитель матча Корентен Муте (Франция) — Клеман Табюр (Франция).
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